Betalen supporters van FC Oss de nieuwe staantribune zelf?

OSS - Willen supporters van FC Oss een staantribune? Dan kan dat geregeld worden. Tenminste, als de fans zelf maar meebetalen. Met crowdfunding hoopt de club de benodigde duizenden euro's op te halen.

FC Oss is op internet een enquête begonnen waar supporters kunnen aangeven wat ze willen betalen en waar ze het geld het liefst aan uitgeven. Dat heeft de eerste uren al zo'n 150 reacties opgeleverd, zegt woordvoerder Bart van Grinsven.



Gezamenlijk doel

De club werkt voor deze crowdfundactie samen met het bedrijf Tifosi, dat met succes clubs als Parma, Fulham en Bradford steunde. "Een eerste tip die zij gaven, was dat het goed was om te beginnen met een enquête. Zo kun je met de supporters een gezamenlijk doel nastreven", zegt Van Grinsven.



Supporters kunnen zelf kiezen waaraan ze het geld het liefst besteden. Een serieuze optie is een staantribune. Maar andere opties zijn een groot tv-scherm in het stadion of het verwijderen van de grote ongebruikte metalen palen rond het veld.





Realistisch doel

Oss koos bewust een paar doelen die geen handenvol geld kosten. Een doel dat tienduizenden euro's kost, is niet realistisch, vinden ze bij de club. Hoeveel geld supporters over hebben voor hun club is nog even afwachten. Oss laat de enquête nog een paar dagen lopen en kijkt daarna met Tifosi hoe ze het beste verder kan gaan.



