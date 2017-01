Problemen in kerncentrale Doel, kernreactor 4 uitgevallen

DOEL - Kernreactor Doel 4 in België is dinsdag onverwacht stilgevallen. Dat heeft een woordvoerder energiebedrijf Engie Electrabel tegen de Gazet van Antwerpen gezegd. Kerncentrale Doel staat op een steenworp afstand van Ossendrecht.

Waarom de reactor is stilgevallen, is nog onduidelijk. Doel 4 is niet een van de reactoren waar eerder scheurtjes werden gevonden.



Ouderdomskwaaltjes

De Belgische kencentrale in Doel is al langer een punt van discussie. De afgelopen jaren kampte de centrale met ouderdomskwaaltjes waarvoor herstelwerkzaamheden werden uitgevoerd.



ZIE OOK: Explosie bij Belgische kerncentrale van Doel



Actiegroepen en gemeenten in Nederland en België eisen daarom dat de centrale gesloten wordt.