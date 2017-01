'Het was echt de hel': Mariska zat drie dagen vast in Turkije

DORST - Het vliegverkeer in Istanboel ligt al dagen plat door hevige sneeuwval. Honderden reizigers stranden op de luchthaven. Zo ook Mariska Vossen uit Dorst. Ze heeft drie dagen vastgezeten in Turkije. “Ik ben nu echt net thuis en zo blij” , vertelt ze dinsdagmiddag.

“Het was echt bizar. We kregen geen informatie en Turkish Airlines regelde gewoon helemaal niks”, zegt ze. De 25-jarige Mariska was samen met haar vriend, vader en broertje in Zuid-Afrika geweest. Ze vlogen vrijdagochtend terug naar huis, maar kwamen dus pas vier dagen later aan in Nederland.



Toch vertrokken

“We hoorden op het vliegveld in Zuid-Afrika al dat er problemen waren in Istanboel. Maar we zijn uiteindelijk toch vertrokken en in Bodrum gestopt”, vertelt ze. “We landden op een luchthaven die sinds november niet meer gebruikt wordt. Alles was uitgestorven. En we moesten daar vijf uur wachten. Zonder verwarming of wc.”



Toen het viertal landde in Turkije was het inmiddels al zaterdag. Turkish Airlines regelde een hotel voor ze voor die nacht, maar dat is volgens Mariska dan ook het ‘enige goede’ wat de luchtvaartmaatschappij de afgelopen dagen heeft gedaan. “Daarna begon de ellende pas echt.”



'Updates vanuit Nederland'

“We zijn zondag toch naar Istanboel gevlogen, ondanks dat ze wisten dat het daar verschrikkelijk was”, vertelt de reizigster. Eenmaal daar werd hun vlucht iedere keer vertraagd. “Eerst met een uurtje en dan met anderhalf uur. Daarna kwam er opeens geen info meer. Ook niet via de borden. Updates kregen we vanuit Nederland. Onze familie en vrienden wisten meer dan wij.”



Ze werden iedere keer naar wachtrijen verwezen voor overnachtingen en nieuwe vluchten. “Het was echt de hel. Mensen achter je schreeuwen en gaan helemaal uit hun dak. Ik vond het echt eng. Ook door wat er allemaal is gebeurd in Turkije met al die aanslagen”, zegt Mariska. “Ook stonden er mensen te huilen. Het was echt niet prettig.”



'Het werden beesten'

“Iedereen was zo boos. Mensen waren ook gewoon geen mensen meer. Toen er broodjes werden uitgedeeld, vlogen ze daar als beesten op af. Mensen denken dan alleen maar aan zichzelf. Echt bizar”, noemt ze. “Mijn vader heeft zelfs iemand zien liggen die in elkaar geslagen was. Waarom weet ik niet. We zijn doorgelopen, omdat we daar niet bij wilden zijn.”



Mariska en haar medereizigers konden uiteindelijk maandagnacht met een vlucht mee. Zondag mochten ze op kosten van hun reisorganisatie een hotel boeken. “Ook bij het boarden was er alleen maar gedoe. Mensen met andere tickets voor Amsterdam stonden ook in de rij. Er werd geschreeuwd en geduwd. Volgens mij weet niemand wie er nu uiteindelijk allemaal in dat vliegtuig hebben gezeten.”



'Flink bijkomen'

Eenmaal thuis is ze van plan even flink bij te komen. “Veel slaap heb ik de afgelopen dagen niet gehad.”