Van winkelkarretje tot brommer: lage waterstand van de Maas legt spullen bloot

GRAVE - Een brommer, verkeersborden, fietsen, een kluis. Maanden, misschien wel jaren, lagen ze verborgen in het water van de Maas. Nu het waterpeil flink gezakt is vanwege de beschadigde stuw bij Grave, zijn de spullen ineens weer zichtbaar.

Door de lage waterstand was al een rij palen zichtbaar, die hoort bij een Romeinse aanlegsteiger. Het was bekend dat die steiger er ligt, maar nu was hij met het blote oog zichtbaar.



Minder fraai zijn de verroeste fietsen op de modderige bodem langs de oevers. Daar ligt ook een brommer. Althans, wat er van over is.



Opruimingswerkzaamheden

Maar ook verkeersborden, autobanden, een kluis en een beeldscherm zijn of waren te vinden aan de waterkant. De gemeente maakt van de mogelijkheid gebruik om de spullen zoveel mogelijk op te ruimen.



Dit valt overigens niet altijd mee. Veel spullen zijn zo vastgezogen in de modder, dat de bodem van de Maas hun eindbestemming is en blijft.