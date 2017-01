'Vuurhaard onder controle': brand in woongedeelte van restaurant De Gerrithoeve in Oisterwijk

OISTERWIJK - In het woongedeelte van restaurant De Gerrithoeve aan de Kollenburgsebaan in Oisterwijk is dinsdagmiddag rond vier uur brand uitgebroken. "De vuurhaard is onder controle, maar het sein brand meester is nog niet gegeven", aldus de brandweer rond tien over vijf.

De vlammen sloegen uit het dak, zo meldden omstanders aanvankelijk. Inmiddels is het vuur minder goed zichtbaar. Er was met name in het begin veel rookontwikkeling.



Er was niemand in de aanbouw van het restaurant aanwezig toen de brand uitbrak. Er zijn dan ook geen gewonden gevallen.