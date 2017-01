Man blijft op vechtersbaas zitten tot politie komt

BREDA - Een getuige van een vechtpartij op de Prinsenkade in Breda is maandagnacht net zo lang op een vechtersbaas blijven zitten tot de politie kwam.

De 21-jarige verdachte had ter hoogte van de Hoge Brug een 30-jarige Bredanaar het ziekenhuis ingeslagen.



In boeien geslagen

Een omstander ging achter de verdachte aan. Hij kreeg de vechtersbaas te pakken op de Vismarktstraat en ging op hem zitten tot agenten de man in de boeien konden slaan.



De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. Hij had meerdere envelopjes met vermoedelijk cocaïne bij zich. Waarom het slachtoffer werd mishandeld, is niet bekend. De politie is een onderzoek begonnen.