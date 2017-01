Jongen (15) geslagen en op hoofd getrapt op middelbare school in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG - Een 15-jarige jongen is maandagmiddag rond halftwee zwaar mishandeld op een middelbare school in Wijk en Aalburg. Hij werd geslagen door een oud-leerling. De verdachte trapte hem vervolgens meerdere keren op zijn hoofd.

Het slachtoffer raakte bewusteloos. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte sloeg op de vlucht.



Hij kon later alsnog worden opgepakt in zijn woning in Heusden. De politie onderzoekt de zaak, onder meer door het bekijken van camerabeelden.