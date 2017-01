Leerlingen afgebrande school verkennen tijdelijk onderkomen: 'Best raar'

EINDHOVEN - Het is druk in de gangen en lokalen van het gebouw aan de Leuvenlaan. Dit is de plek waar de 130 leerlingen van de door brand getroffen school De Rungraaf in Eindhoven voorlopig terechtkunnen. Tijdens een speurtocht verkennen ze hun nieuwe leeromgeving. En dat voelt nog wat onwennig. "Het is wel raar. Ik was net gewend op school. En nu ga ik alweer naar een nieuwe."

Samen met zijn moeder doet een jongen de speurtocht. "Je moet bij elke klas langsgaan. Hier staat waar je heen moet." Spelenderwijs leren de kinderen, die speciaal onderwijs volgen, de 'nieuwe' school. Moeder: "Het is een mooi gebouw. Het ziet er allemaal fris en wit uit. Het mag alleen nog wat aankleding hebben."

Directeur Jos Vinders vindt het belangrijk dat de kinderen eerst goed kennismaken met de nieuwe omgeving. "Het zijn kinderen met omgangsproblemen. Kinderen met autisme, ADHD, hechtingsproblemen. Je kan dan niet zomaar zeggen 'dit is je nieuwe school'. Daar mag je morgen beginnen."



'Ga nu naar BSO-ruimte'

Moeder en zoon hebben, net als de anderen die door de gangen speuren, een vreemde kerstvakantie achter de rug. Het nieuws over de brand viel zwaar: "We waren best wel geschrokken. En meteen was de vraag natuurlijk wat er nog stond en of de spulletjes van de leerlingen er nog waren. En waar ze nu heen zouden gaan." Gelukkig kwam ook op die laatste vraag al vlug een antwoord. "We kregen snel te horen waar de kinderen een nieuwe start kunnen maken."



Maar eerst de speurtocht. Het jongetje leest de volgende aanwijzing voor: "Ga nu naar de BSO-ruimte." Samen wandelen moeder en zoon verder door de gang. Woensdag beginnen de lessen aan de Leuvenlaan.