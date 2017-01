Efteling is het leukste uitje van Nederland, Museum Klok & Peel van Brabant

KAATSHEUVEL - De Efteling is door de ANWB uitgeroepen tot het leukste uitje van Nederland. In totaal waren er twee Brabantse uitjes genomineerd: de Efteling en Safaripark Beekse Bergen. Het leukste uitje van Brabant is Museum Klok & Peel in Asten.

Tien uitjes waren in de race voor de titel ‘Leukste uitje van Noord-Brabant 2017’. Tijdens de ANWB-verkiezing voor het leukste uitje zijn in totaal 50.000 stemmen uitgebracht op het uitje dat mensen het meest waarderen.



De Efteling laat daarmee twee dierentuinen achter zich, GaiaZOO kreeg namelijk zilver en Diergaarde Bijdorp brons.