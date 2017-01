Lisanne Janssen (14) uit Tilburg vermist

TILBURG - De 14-jarige Lisanne Janssen wordt sinds 9 januari vermist. Ze is vertrokken vanaf haar woonadres in Tilburg. Ze droeg toen een zwarte winterjas.

Wat voor kleding Lisanne verder droeg is niet bekend. Ze is brildragend maar heeft haar bril niet altijd op. Ze heeft een neuspiercing.



Lisanne Janssen is 1.73 groot en heeft donkerblond haar. Ze heeft blauwgroene ogen.