Haersma Buma wil drugscriminaliteit aanpakken: 'Nederland dreigt Colombia van Europa te worden'

DEN BOSCH - Burgemeesters die worden bedreigd, criminelen die gemeenteraden infiltreren. Kortom, de onderwereld die steeds meer verweven raakte met de bovenwereld. Het staat allemaal beschreven in het boek 'De achterkant van Nederland' van Jan Tromp en Pieter Tops. Sybrand Haersma Buma van het CDA kwam naar aanleiding van dit boek met voorstellen om de drugscriminaliteit in Brabant aan te pakken. "Als we niks doen dan wordt Nederland het Colombia van Europa," aldus Buma.

Buma was dinsdagmiddag op bezoek bij burgemeester Rombouts van Den Bosch. "Nee, echt nieuws is het allemaal niet", weet Rombouts. "We werken er natuurlijk al jaren aan. We zijn niet voor niets jaren geleden al een taskforce gestart. Maar het boek zorgt dat het allemaal weer scherp op het netvlies komt," aldus de Buma.



'Drugscriminelen meteen vastzetten'

Hij deed dinsdag een aantal voorstellen om de drugscriminaliteit in Brabant aan te pakken. "De laatste jaren is er juist minder politie gekomen. Dat moet meer worden, met een speciale rechercheafdeling voor drugscriminaliteit. Ook moet je in alle gevallen drugscriminelen meteen vast kunnen zetten, dus in voorlopige hechtenis. Nu zie je nog vaak dat ze buiten los rondlopen, terwijl ze worden verdacht."



Ook wil het CDA dat het strafbaar wordt om bepaalde chemische middelen te kopen. "Het is nog te makkelijk voor criminelen om de grondstoffen te kopen. Het moet makkelijker worden om de verkoop van de chemische troep, die je verder nergens voor nodig hebt, te verbieden."



Burgemeester Rombouts is het eens met de politicus. Maar als het gaat over het verbieden van coffeeshops wordt het voor hem iets moeilijk als burgemeester. "Ik heb te handelen met de situatie die we hebben in de stad. Er is behoefte aan softdrugs. Het is verstandig als burgemeester die verantwoordelijk is voor openbare orde en veiligheid er voor te zorgen dat er een aantal punten is waar je dit kunt kopen. Maar je merkt aan de manier waarop ik het zeg, dat ik daar best moeite mee heb. Want drugs blijven slecht. We zouden het eigenlijk helemaal niet moeten willen."