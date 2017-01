Vluchtelingen gevonden in vrachtwagen transportbedrijf Erp

ERP - In het Belgische Aalst zijn dinsdagochtend twaalf vluchtelingen aangetroffen in een vrachtwagen van het transportbedrijf Van den Bosch uit Erp. Een medewerker van een Belgische fabriek merkte de groep vluchtelingen op in een wagen van Van den Bosch. HIj hoorde een vreemd geluid vanuit de silowagen van het transportbedrijf komen. Dat schrijft het Algemeen Dagblad.

De politie is hierop direct ingeschakeld en de vluchtelingen zijn met verschillende politiebusjes opgehaald.



Geen blaam

Barry Gruijters van Van den Bosch uit Erp laat aan het AD weten dat de vrachtwagenchauffeur vanuit Frankrijk onderweg was naar Oost-België. Voordat hij 's nachts bij een rustplek weg reed heeft hij zijn auto nog gecontroleerd. Dat er vluchtelingen in zijn wagen verstopt zaten kan hem niet aangerekend worden vindt Gruijters.



De chauffeur zou erg geschrokken zijn: "Hij heeft zelf nooit eerder vluchtelingen in de auto gehad. Het kwam voor hem echt als een verrassing." Hij is de hele middag door de politie in België verhoord.



Vreemd geluid

Toen de chauffeur aankwam in Aalst om te lossen, hoorde iemand een vreemd geluid uit de vrachtwagen komen. Volgens Gruijter zijn alle twaalf vluchtelingen in goede gezondheid door de politie opgehaald.



Over de staat van de lading is nog niets bekend.