Pornofilm opgenomen in St. Jozefkerk Tilburg: 'Niemand heeft iets gemerkt'

TILBURG - Nadat eerder bleek dat pornoster Kim Holland een erotische film op heeft genomen in pretpark Walibi in Biddinghuizen, is nu de St. Jozefkerk in Tilburg aan de beurt. Omroep Tilburg ontdekte de film bij toeval, de pastoor reageert geschrokken.

Onlangs ontstond ophef toen bleek dat Meiden van Holland, de betaalzender van pornoster Kim Holland, een film heeft uitgezonden die gemaakt is in familiepark Walibi. Holland ging diep door het stof, en schrapte alle uitzendingen van de film op haar zender.Omroep Tilburg stelt dat de nieuwe film, opgenomen in het biechthokje van de kerk op de Heuvel in Tilburg, uitgezonden is op het tijdslot waarop eerder de Walibi-film te zien was.Pastoor Jan van Noorwegen was zich niet van het bestaan van de film bewust. "Dat vind ik niet de juiste plaats" reageert hij op de vraag wat hij vindt van een erotische film die opgenomen is in zijn kerk."Ik weet niet hoe ze binnen zijn gekomen, het hek is maar een paar uurtjes per dag open. Maar dan zijn er ook altijd mensen in de kerk, niemand heeft iets gemerkt." Kim Holland is geen bekende voor Van Noorwegen: "Ik had nog nooit van die tante gehoord, het is verschrikkelijk."Of er aangifte gedaan gaat worden is nog niet duidelijk: "Dat zal ik aan het kerbestuur voorleggen" aldus Van Noorwegen.Volgens Kim Holland is de film gemaakt door een 'externe producent', en was ze in de veronderstelling dat de film al uit het systeem verwijderd was. Ze betreurt het dat de film alsnog is uitgezonden. Ze biedt haar excuses aan voor het voorval en meldt dat de film niet meer op haar zender vertoond zal worden.