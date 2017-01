Frank Tilburgs doet de Dakargroeten aan zijn 'vrouwtje'

SON - In de rubriek 'Groeten uit Dakar' hebben deelnemers aan de rally een boodschap voor het thuisfront. In de tweede aflevering komen Ton van Genugten en Frank Tilburgs aan het woord.

Van Genugten doet de groeten aan zijn zus Claudia. Zij houdt de zaak drijvende, terwijl Ton zijn kilometers in Dakar rijdt.



Tilburgs heeft een boodschap voor zijn bezorgde vrouw en belooft dat hij niet weer bijna het ravijn in rijdt, zoals op eerste dag.