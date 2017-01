Gerard de Rooy wanhoopt niet: 'Ik sta maar een klein beetje achter'

SON - Gerard de Rooy is de eerste plaats in de Dakar Rally kwijt. De trucker uit Son kreeg dinsdag te maken met een lekke band. Daarmee verloor hij ruim zeven minuten op etappewinnaar Martin van den Brink. In het algemeen klassement zakte De Rooy van plek een naar drie.

Ton van Genugten, de ploeggenoot van De Rooy, eindigde als vijfde in de rit. En kwam voor zijn kopman binnen. "Ik heb Ton doorgestuurd", legt De Rooy uit. "Dit zodat hij nog kon proberen bij de eerste vijf te eindigen en hij morgen samen met Federico kan starten in de Superspecial. Het ging vandaag gewoon niet lekker bij mij. De motor liep ook al warm."



In die Superspecial starten de eerste tien van de motoren en auto’s en de eerste vijf trucks als een eerste groep. De rest komt er later achteraan in een tweede golf. "Het is geen nadeel om in die tweede groep te starten", meent De Rooy. "Zeker niet met Wuf kort achter me en Ton bij Federico in de eerste groep."



Dat hij de eerste plek kwijt is, vindt De Rooy geen ramp. "Ik sta nu derde op twee minuten. Dat is maar een klein beetje."