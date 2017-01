Maurik van den Heuvel rijdt de hele dag rond in Dakar... zonder voorruit

BOEKEL - Maurik van den Heuvel reed dinsdag zonder voorruit rond in de Dakar Rally. De trucker uit Boekel had maandag een flinke pechdag in de rally en merkte daar een dag later de gevolgen van.

Ondanks het feit dat Van den Heuvel de hele dag zonder voorruit rond reed, werd hij achttiende. Zeker niet slecht. Maar hoe komt het nu dat de Brabantse trucker er zo bij reed? Zijn bizarre verhaal:



"De truck was tijdens de wedstrijd op zijn kant gevallen. Toen zijn we weer overeind getrokken, maar na twintig kilometer rijden, stopte de motor er ineens mee. Het bleek om een computerstoring te gaan. We zijn daarna vooruit getrokken, maar de trekkabel brak op een gegeven moment. Die kabel kregen we door de voorruit naar binnen", zo vertelt navigator Peter Kuijpers.



"De laatste driehonderd kilometer hebben we gisteren zonder voorruit gereden. Dat was best wel fris, ja. Je zit stil, doet niets. Behalve rillen dan. Ik zat ook helemaal onder het glas. Maar goed, dat is Dakar. Dat is eigenlijk ook wel mooi, dat je zoiets mee maakt. Het is een hele zware wedstrijd."



Afgelopen nacht zijn er diverse reparaties aan de truck doorgevoerd. Maar een nieuwe voorruit was er vanochtend nog niet. "Gelukkig scheen de zon vandaag", zegt Kuijpers met gevoel voor humor.