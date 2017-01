Uitverkocht zwemstadion Eindhoven ziet Oranje waterpoloërs kansloos verliezen

EINDHOVEN - Voor het eerst sinds lange tijd weer een uitverkocht Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven. Ruim 2000 mensen kwamen naar de waterpolowedstrijd Nederland-Kroatië. Het Balkanland, dat tot de wereldtop van waterpolo behoort, was veel te sterk voor Nederland. Maar de sfeer in het stadion was er niet minder om.

"Ik ben geboren voor waterpolo", zegt een vrouwelijke supporter, zij vindt het de mooiste sport die er is. Een andere supporter komt speciaal voor waterpoloër Kjeld Veenhuis. Hij vindt vooral de kracht en souplesse bij waterpolo mooi om te zien: "Ik heb zelf ooit meegetraind, maar hield het maar 2 minuten vol", zegt hij lachend.





Duitse Kroaten

Uit Aken, vlak over de grens met Nederland, is een fanatieke groep Kroatische supporters uit Duitsland gekomen."Waterpolo is bij ons de derde sport en heel populair", zegt een Duitse Kroaat gehuld in de kleuren van de Kroatische vlag.



Met veel spektakel en gejuich gaat de wedstrijd van start. Maar de Kroaten komen al snel op voorsprong. "Ze zijn veel te sterk voor Nederland, want ze behoren tot de wereldtop met allemaal proffesionele spelers", zegt een Rotterdamse waterpolofan. Toch blijft hij trouw juichen voor Oranje, ook al wordt het uiteindelijk 18-7 voor de Kroaten.