Politie krijgt 10 tips binnen in zaak geliquideerde Bredanaar

BREDA - Dinsdagavond besteedde het programma Opsporing Verzocht aandacht aan de doodgeschoten Peet van der Linde (60). De uitzending heeft enkele uren later al tien tips opgeleverd. Eerder bleek dat Van der Linde ontlastende verklaringen heeft afgelegd over Klaas Otto.

Van der Linde werd vrijdagavond na een cafebezoek onder vuur genomen op de Lunetstraat in Breda en overleed ter plekke.



In Opsporing Verzocht vroeg de politie iedereen die meer over de zaak kan vertellen zich te melden. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die aanwezig waren in het café en na de schietpartij snel naar huis zijn gegaan.



Anderhalf uur na het item in de uitzending zijn er al tien tips binnengekomen:



Van der Linde handelde in nieuwe en gebruikte auto's en hij importeerde en exporteerde horloges en sieraden. Zijn bedrijf zit aan de Edisonstraat in Breda.De politie wilde tijdens het witwasonderzoek naar Klaas Otto uit Bergen op Zoom te weten komen hoe Van der Linde zaken deed. Er zijn voor het onderzoek naar Otto meer autohandelaren geraadpleegd door de recherche.Het lijkt er sterk op de dat de schutter het slachtoffer heeft opgewacht. Er zijn mogelijk twee auto's gebruikt door de dader of daders. Kort na de liquidatie werden de wagens in brand gestoken.Het gaat om een BMW die uitgebrand werd teruggevonden op de Wezellaan tussen het Belgische Horendonk (gemeente Essen) en Schijf. In Bavel werd een Audi in brand gestoken in Bavel. Van de Audi die in Bavel uitbrandde is bekend dat hij een half jaar geleden is gestolen in Budel. De andere wagen is op 29 december in Breda gestolen. De politie wil weten waar de auto's in de tussentijd zijn geweest.