Uitslaande brand in garagebox Drunen

DRUNEN - Bij een woning aan de Jacob Marisplein in Drunen is dinsdagavond rond kwart voor tien een uitslaande brand uitgebroken. Het zou gaan om een garagebox.

De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Ook kwamen er twee ambulances ter plaatse en is een traumahelikoper opgeroepen.



Twee personen zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, een van hen zou brandwonden hebben.



Bij de brand is de garagebox volledig verwoest, ook op de eerste etage is de schade door de vlammen groot.