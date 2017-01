Totale chaos in Dakar Rally, wordt er woensdag wel gereden?

SON - Het was dinsdagavond grote chaos in de Dakar Rally. De organisatie besloot dat alle deelnemers, na afloop van de etappe, via een bergpas van 5000 meter hoogte naar eindbestemming Salta moesten rijden. Voordat ze daar aankomen is het ergens midden in de nacht. Of er woensdag een etappe wordt gereden is daarom zeer twijfelachtig.

Vanwege de slechte weersomstandigheden konden de deelnemers aan de rally niet over de normale weg richting Salta rijden. De weg was overstroomt. Via de bergpas kan Salta alsnog worden bereikt. Omdat het veel tijd kost voordat de coureurs daar zijn, er moet na aankomst bijvoorbeeld ook nog aan de wagens worden gesleuteld, is de kans klein dat er woensdag wordt gereden.



'In de bosjes liggen'

Ton van Genugten kon dinsdagavond de humor wel inzien van de chaos. "Als ik moe ben ga ik wel ergens in de bosjes liggen", was zijn gortdroge commentaar.



Maurik van den Heuvel bleef ook nuchter. Hij had dinsdag flink afgezien. De trucker uit Boekel reed de etappe zonder voorruit, na eerder technische problemen. Van den Heuvel zat daarom de hele dag met een slaapzak om zijn lichaam in de truck. Na de finish stond hij stevig te rillen. En dat met de bergpas nog voor de kiezen.



Gerard de Rooy maakte zich voor vertrek naar Salta zorgen over het verdere verloop van de Dakar Rally. De nummer drie in het klassement bij de trucks vroeg zich hardop af of er wel gereden kon worden en zo ja, of dat wel de hele rit zou zijn. Op die vraag was dinsdagavond laat dus nog geen antwoord.



