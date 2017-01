Windmolenpark komt er hoe dan ook: Moerdijk staat met de rug tegen de muur

ZEVENBERGEN - Het lijkt erop dat de gemeente Moerdijk geen andere keus heeft: het windmolenpark op het industrieterrein gaat er komen. Erik van Merrienboer van de provincie sprak dinsdagavond tijdens een extra raadsvergadering duidelijke taal. Wanneer de raad nee zegt tegen het plan, dan zet de provincie zelf samen met Nuon toch door. De provincie heeft zich namelijk te houden aan de prestatie-afspraken die gemaakt zijn met minister Henk Kamp.

De druk vanuit de provincie en Nuon is dus groot. Tijdens een extra commissievergadering kwam gedeputeerde Erik van Merrienboer namens de provincie uitleg geven over de mogelijke gevolgen van het besluit.



"Het is vrij duidelijk wat de provincie moet doen als er nee wordt gezegd: het zal medewerking verlenen aan zo'n verzoek van Nuon. Ik zit niet te wachten op een provinciaal inpassingsplan, maar de argumenten om nee te zeggen zijn er niet. Wil ik dat? Nou liever niet. Ik heb liever dat u als raad het besluit neemt."Van Merrienboer zegt dit omdat de gemeente zelf volgens hem beter in staat is om afspraken te maken als het gaat om sociale participatie. Zodat de bevolking uiteindelijk kan meeprofiteren van het windmolenpark.Raadslid Désirée Brummans van het CDA denkt dat de raad geen andere keus heeft dan ja te zeggen tegen het plan. "We staan met de rug tegen de muur. Als we nu zelf ja zeggen, dan kunnen we nog sturen op de sociale randvoorwaarden voor de inwoners."Brummans is verre van blij. De bewoners zitten namelijk niet te wachten op de windmolens . We hebben al het mogelijke gedaan om die windmolens er níet te krijgen. We zijn tot het uiterste gegaan. Dit is verlies nemen. Maar verlies nemen met de betere optie om zelf iets te kunnen vinden van die sociale randvoorwaarden.""Het wordt gewoon een provinciaal inpassingsplan. Er is geen andere keus voor de provincie." aldus Jack Lems van Onafhankelijk Moerdijk. Dit betekent volgens Lems dat er maar één optie voor de gemeenteraad de juiste is en dat is zelf toestemming geven voor de windmolens. "Door zelf te kiezen voor windmolens kunnen een x-bedrag voor de bevolking over houden."