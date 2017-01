De trein rijdt... uit protest tegen uitstel directe treinverbinding tussen Breda en Antwerpen

ROOSENDAAL - De hele dag reden er dinsdag geen treinen bij Roosendaal. Op één trein na. En dat was een protesttrein. Roosendaal is nog steeds de enige verbinding naar België vanuit West Brabant, terwijl er allang een hoge snelheids-spoor ligt tussen Breda en Antwerpen. En die moet er nu echt snel komen, vindt de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW). En daarom reed er gisteravond een protesttrein richting Belgie.

Zo’n 150 ondernemers stapten iets na 7 uur ’s avonds in. Na drie kwartier vertraging, dat dan weer wel. Maar eenmaal aan boord was alles goed. De tafels waren gedekt en al snel stond de eerste van drie gangen op tafel: een carpaccio van zalm. De sfeer is fijn, maar de boodschap is de werkgevers ernst: “Breda ligt precies tussen Amsterdam en Brussel. En ja, daar hoort gewoon een krachtig station bij en een goeie treinverbinding. Zoals die eigenlijk allang beloofd is”, zegt de voorzitter van de BZW, Jeroen van Glabbeek.



Want de geschiedenis van die treinverbinding tussen Breda en Antwerpen is inmiddels een kerkhof van loze beloftes. Al in 2013 moest de hogesnelheidstrein gaan rijden. Maar ja: toen kwam het debacle met de Fyra. Vanaf 2016, zeiden ze, dan komt ie er echt. Niet gelukt dus. Commissaris van de Koning Wim van de Donk heeft geen goed woord over voor deze gang van zaken: “Ik vind het verschrikkelijk te constateren dat we het in Nederland niet meer voor elkaar krijgen. En ik hoop echt dat we dat heel snel goed maken”.



De meest recente belofte is eind dit jaar. En hoe dat lukt? “Druk zetten, druk zetten, druk zetten”, zegt Breda’s burgemeester Paul Depla. “Alle contacten gebruiken. Politiek, ministerie, bij de spoorwegen. Bij dit protest laten we zien dat het niet alleen een paar bestuurders zijn die het willen. Het is in het belang van de hele regio dat dit mogelijk wordt gemaakt”.