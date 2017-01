Honderden kippen dood op A59 bij Rosmalen na vrachtwagenbrand

ROSMALEN - De A59 ter hoogte van knooppunt Hintham bij Rosmalen lag woensdagochtend vroeg bezaaid met kippen. Een aanhanger van een vrachtwagen waarin de kippen werden vervoerd, vloog woensdagochtend rond halfvijf in brand. Een deel van de kippen lag dood op en langs de snelweg, maar ook liepen er nog enige tijd tientallen dieren rond. Door de brand kwamen negenhonderd kippen om.

In totaal zaten er in de vrachwagen drieduizend kippen. Ook de dieren die de brand hebben overleefd, worden afgemaakt.



Ter hoogte van knooppunt Hintham in de richting Oss was de weg tot halfzeven dicht in de richting Oss. Verkeer richting Nijmegen en Arnhem kon het beste Utrecht volgen, via de A2 en de A15.



De brandende aanhanger met daarin dus honderden kratten met kippen was snel geblust.De oorzaak van de brand is vermoedelijk een vastgelopen rem. De achterbanden van de aanhanger zijn helemaal weggebrand. De chauffeur van de vrachtwagen wist de aanhanger snel los te koppelen. Hij kon zo voorkomen dat ook zijn truck in brand vloog.De vrachtwagen en de aanhanger waren rond halfzeven op de oprit van de A59 bij Maliskamp gezet. Het wegdek van de A59 werd schoongemaakt.