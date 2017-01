Poep scheppen en dode dieren opruimen: op pad met de mensen die de snelweg schoonmaken

WERKENDAM - "Een flinke vertraging door een ongeval met een vrachtwagen." Het komt geregeld voor, ook maandag weer op de A2 bij knooppunt De Hogt. Soms is de weg zo weer vrij, maar het gebeurt ook dat de weg bedolven ligt onder de lading die zo'n truck bij zich had. Zoals die enorme hoeveelheid modder van afgelopen vrijdag op knooppunt Hooipolder.

Overall en werkschoenen aan. Omroep Brabant loopt woensdag een dagje mee met de mannen uit Werkendam.



Maag en darmen

Van poep tot xtc-afvaldumpingen. Alles komt voorbij. "Het is heel divers. En in onze provincie bijvoorbeeld heel veel dumpingen van xtc-afval. Rotzooi is het", zegt Henri de Jong.



Het smerigste wat Henri ooit heeft gezien is een lading dierlijk afval. "Heel de snelweg lag vol met magen en darmen van geslachte koeien. Dat stinkt! Niet normaal."



