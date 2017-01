Kim Holland trekt boetekleed aan na pornofilm in biechtstoel: 'Ik ben zelf ook gelovig geweest'

TILBURG - Pastoor Jan van Noorwegen van de St. Jozefkerk in Tilburg kan op korte termijn een ‘biechttelefoontje’ van pornoster Kim Holland verwachten over de erotische film die in zijn kerk is opgenomen.

Het erotische filmpje waarin seks werd bedreven in het biechthokje is onlangs uitgezonden op de betaalzender Meiden van Holland. “Dit had niet mogen gebeuren. De film had van de zender gehaald moeten worden. Het is een fout van een medewerker. De film zal niet meer worden uitgezonden”, zegt Kim Holland, die aandeelhouder is van de pornozender.



Vorige week ontstond ook al ophef omdat er op de zender een erotische film werd uitgezonden die in pretpark Walibi was opgenomen.



Uitschieter

Kim Holland snapt heel goed dat de pastoor geschokt is door de film. “Ik heb de film niet gemaakt. Een externe producent heeft het filmpje gemaakt. Hij maakt doorgaans 'gewone' films op speciale locaties. Zo af en toe maakt hij een uitschieter, zoals deze film. Na de ophef over het filmpje in Walibi is besloten ook deze film van de zender te halen. En dat is niet gebeurd. Dat is een enorme blunder”, vertelt Holland.



Overigens is de pornoster niet te beroerd om het boetekleed aan te trekken. “Het is een vervelende situatie, waar ook ik enorm mee worstel. Ik ga pastoor Van Noorwegen bellen. Het was zeker niet de bedoeling om te shockeren. Ik ben zelf ook gelovig geweest en snap heel goed dat hij er niet blij mee was toen hij met de film werd geconfronteerd.”, vertelt Holland.