Efteling is op zoek naar nieuwe sprookjes en houdt wedstrijd

KAATSHEUVEL - De Efteling in Kaatsheuvel is zoek naar nieuwe sprookjes en roept iedereen op om mee te zoeken, maar vooral ook om mee te schrijven. Met de 'Sprookjesschrijfwedstrijd der Lage Landen' mag iedereen in Nederland en Vlaanderen een verhaal insturen.

De ingestuurde verhalen worden door boekenschrijver Paul van Loon en prinses Laurentien gebruikt voor een nieuw sprookjesboek: de Sprookjessprokkelaar.



1001 woorden

De opdracht van de Sprookjesschrijfwedstrijd der Lage Landen luidt: schrijf een sprookje van maximaal 1001 woorden, dat zich afspeelt in de toekomst. De winnende verhalen worden door de auteurs gebruikt in hun boek en de winnaars krijgen een officiële naamsvermelding.





De sprookjesverhalen kunnen worden ingestuurd tot en met 11 maart dit jaar. In mei worden de winnaars bekend gemaakt.