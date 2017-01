Broers opgepakt voor gewelddadige overval en verkrachting in 2009 in Schaijk

SCHAIJK - Twee broers uit Eindhoven zijn dinsdag opgepakt tijdens het onderzoek naar een gewelddadige overval en verkrachting in in 2009 in Schaijk. Het tweetal (26 en 28) wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak.

Een 55-jarige vrouw en haar 46-jarige vriend werden in 2009 zwaar mishandeld bij de overval op een chalet in park De Landerije. De vrouw werd verkracht en de spullen in het vakantiehuisje werden vernield. De vrouw is overigens inmiddels overleden.



De nu opgepakte 28-jarige Eindhovenaar zat eerder al vast. Hij werd echter niet veroordeeld voor betrokkenheid bij de overval. Twee anderen werden wel veroordeeld voor heling van de gestolen spullen.



Opsporingsprogramma's

Eind vorig jaar kwam nieuwe informatie binnen over de zaak. Opsporingsprogramma’s Bureau Brabant en Opsporing Verzocht besteedden aandacht aan de overval.





Dinsdagmorgen om zeven uur doorzocht de politie het huis van de ouders van de broers. Zij waren daar zelf niet aanwezig. Wel werden spullen in beslag genomen. De broers meldden zich later zelf op het politiebureau in Den Bosch.De nabestaanden van de vrouw en haar toenmalige vriend zijn woensdag door de politie ingelicht over de arrestaties. Het onderzoek gaat door.