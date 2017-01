Dierenpartij tegen edelherten in Groene Woud: 'Dat wordt straks jagen in een hertenkamp'

BEST/LIEMPDE - Binnen enkele maanden komen de langverwachte edelherten naar het Groene Woud. Dit laat natuurorganisatie Brabants Landschap woensdagochtend weten. De komst van de edelherten is tegen het zere been van de Partij voor de Dieren, zo blijkt uit vragen die de partij heeft gesteld aan het Brabantse provinciebestuur.

Volgens de Partij voor de Dieren is het Groene Woud, waar de edelherten worden uitgezet, te klein. “Een hertenpopulatie groeit en heeft een gebied nodig dat mee kan groeien. In een afgesloten gebied is dat onmogelijk. Zo wordt het straks jagen in een groot hertenkamp”, stelt Statenlid Paranka Surminski namens de partij.



Projectleider Arjen Simons van Brabants Landschap bestrijdt dat het leefgebied van de edelherten in het Groene Woud te klein is. “Twaalf tot vijftien herten in een gebied van driehonderd hectare dat ook nog eens heel voedselrijk is, kan prima”, zegt hij.



Wanneer jagen?

Tot welk aantal de populatie edelherten kan groeien, voordat de groep weer moet worden ingedamd, kan hij niet zeggen. “We gaan de populatie goed in de gaten houden. Het ene gebied is echter niet te vergelijken met een ander gebied. We kunnen dus niet zeggen hoe groot de groep mag worden voor we moeten ingrijpen middels jacht.”



Het leefgebied van de edelherten in het Groene Woud wordt op termijn nog groter. Dit door de aanleg van een natuurbrug in het gebied. Als de dieren dan toch worden uitgezet in het natuurgebied tussen Best en Liempde dan moet Brabants Landschap wat de Partij voor de Dieren betreft wachten tot de brug klaar is. Dit gaat als gevolg van aanbestedingsperikelen nog zeker twee jaar duren.



