Moeder Amanda Todd heeft bijna genoeg geld om zaak Aydin C. bij te wonen: 'Ik ben overweldigd'

VANCOUVER - De crowdfundingactie die Carol Todd is gestart om de rechtszaak tegen Aydin C. in Nederland te kunnen bijwonen, is een groot succes. Binnen 48 uur heeft ze de 5000 dollar die nodig is al bijna bij elkaar. Ze is nog een kleine 600 dollar verwijderd van haar einddoel. Het is dus zo goed als zeker dat de moeder van de wereldberoemde Canadese tiener Amanda Todd eind januari naar Nederland komt.

Op de crowdfundingpagina bedankt een vriendin van Carol iedereen voor de steun: "Carol is overdonderd door de overweldigende steun die jullie hebben gegeven in de laatste 48 uur."



Pesterijen

De moeder van Amanda wil de rechtszaak tegen Tilburger Aydin C. in Nederland bijwonen, omdat C. ook verdacht wordt van het afpersen via internet van haar overleden tienerdochter. Hij zou Amanda Todd hebben gechanteerd met een naaktfoto van haar borsten en die foto uiteindelijk hebben verspreid toen ze niet op zijn eisen inging. De pesterijen die volgden na het verspreiden van de foto, dreven Amanda tot zelfmoord.



In Nederland staat Aydin C. eind januari niet terecht in de zaak Amanda Todd. Hij zou namelijk nog 39, vooral minderjarige slachtoffers hebben gemaakt over de hele wereld. Canada heeft om uitlevering gevraagd van Aydin C. zodat hij in de zaak Amanda Todd in Canada kan worden vervolgd.



