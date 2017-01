Straks ook Armani, Hugo Boss en Prada na overname Rosada? 'Spannende mogelijkheden'

ROOSENDAAL - Rosada Fashion Outlet in Roosendaal krijgt een nieuwe eigenaar. De outlet langs de A17 komt in handen van McArthurGlen, dat onder meer ook de enorm succesvolle outlet in Roermond in bezit heeft.

De overname werd woensdag bekendgemaakt door McArthurGlen en Resolution Property, de huidige eigenaar van Rosada. Financiële details werden niet prijsgegeven, maar met de overname zijn vele miljoenen euro's gemoeid.



Rosada werd in mei vorig jaar nog uitgebreid met 8000 vierkante meter winkelruimte en zag de omzet de laatste vier jaar met ruim 50 procent stijgen.



Hoger niveau

Gary Bond van McArthurGlen laat weten dat Rosada 'spannende mogelijkheden' biedt voor zijn groep, die inmiddels uit 22 outletcenters in negen landen bestaat. "We willen het outletcenter in 2017 naar een hoger niveau tillen", aldus de managing director development. In tegenstelling tot Rosada zijn er in Roermond wel bekende en luxe merken als Armani, Tommy Hilfiger, Ugg, Hugo Boss en Prada gevestigd.



De overname wordt naar verwachting in maart afgerond.