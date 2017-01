Ruim 11000 hennepplanten en -stekken geruimd bij kwekerijen in Midden- en West-Brabant

BREDA - De politie heeft dinsdag in Midden- en West- Brabant flink wat hennepkwekerijen geruimd. In totaal nam de politie 10187 stekken, 1442 planten en 63,5 kilo henneptoppen in beslag. Er werden vier arrestaties verricht in Etten-Leur, Prinsenbeek, Rijen en Tilburg. Daarnaast waren er ook invallen in Roosendaal en Breda.

De grootste kwekerij troffen agenten aan in een pand aan de Oosterhoutseweg in Breda. Er stonden 208 moederplanten en 7396 stekken. Er zijn voor die kwekerij nog geen verdachten aangehouden. In een pand aan de Kardinaal de Jonghstraat in Rijen vond de politie 63,5 kilo aan gedroogde henneptoppen. Er werd één verdachte gearresteerd.