Laura Pausini op haar mooist in een jurk van Addy: 'Daar ben ik trots op'

DEN BOSCH - Het lijfje is strak, de rok sprookjesachtig wijd en weelderig. In de witte jurk oogt de Italiaanse zangeres Laura Pausini als een winterse prinses. Een foto ervan prijkt op de Facebookpagina van ontwerper Addy van den Krommenacker. De jurk is dan ook een 'Addy'. Pausini droeg rondom de release van een CD met kerstliedjes vorig jaar 62 jurken van verschillende ontwerpers. En die van Addy was de allermooiste, oordeelden haar fans. "Daar ben ik trots op!"

In november vorig jaar vroeg de styliste van Laura Pausini of Van den Krommenacker een aantal jurken kon opsturen. Jurken met een kerstmis-achtige uitstraling. Dat wilde de ontwerper maar al te graag. Hij is namelijk groot fan van Pausini. "Omdat ik zo van Italiaanse muziek hield, ben ik vroeger Italiaans gaan leren. Met een woordenboek in de hand vertaalde ik dan de liedjes van Laura Pausini. Ik wilde graag weten wat ze nou precies zong. Ik was echt een groot fan."



De jurken gingen dus op de post, richting Italië. Het gevolg: in een videoclip van Pausini's vertolking van 'Santa Claus is coming to town' draagt de zangeres één van de Bossche creaties. Een rode jurk die fel afsteekt tegen de witte sneeuw waarin de Italiaanse neerstrijkt.



Niet veel later is het weer prijs. Tijdens een kerstshow eind december schittert Pausini in de witte sprookjesjurk. Van den Krommenacker: 'Ik ben pas net terug uit Milaan, dus heb ik het gisteren pas op YouTube teruggezien. Ze was prachtig in beeld gebracht in de jurk. De jurk paste ook mooi bij de sfeer. Bij rocknummers heb je weer een andere jurk nodig."Tijdens andere evenementen droeg Pausini jurken van andere mode-ontwerpers. Toen al het kerstgeweld achter de rug was, mochten fans op Facebook aangeven wat de allermooiste jurk was. Bijna 2500 mensen deden dat inderdaad. En ze kozen voor de witte jurk uit Den Bosch.Van den Krommenacker en Italië vormen een prima match. Deze zomer had de Bossche ontwerper nog zijn eigen hautecoutureshow in Rome. "Daar komen dan foto's van in de Italiaanse kranten en bladen. En dan kom je wat meer in beeld. Ik denk dat de stylist van Laura Pausini me ook volgt."De jurken uit Den Bosch waren niet helemaal nieuw voor Pausini. Er kwamen al vaker Addy's voorbij in een videoclip.