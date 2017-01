Mishandelde agent schenkt schadevergoeding aan zieke kinderen

GEMERT-BAKEL/LAARBEEK - Een mishandelde agent van de politie Gemert-Bakel en Laarbeek schenkt de schadevergoeding die zij heeft gekregen aan een goed doel. Agent Fieke brak afgelopen augustus haar pols toen ze samen met een collega een man wilde helpen. De man lag schijnbaar levenloos in een park. Toen Fieke en een collega hem aanspraken, ging hij uit zijn dak. Hij gaf Fieke onder meer een kopstoot.

De man zonder vaste woon- en verblijfplaats moest zich begin januari voor de rechter verantwoorden voor zijn actie. Hij werd veroordeeld en moet Fieke onder meer een schadevergoeding betalen. Een bedrag van ruim 1500 euro dat zij schenkt aan een goed doel dat zich inzet voor zieke kinderen.



De pols van de agent is inmiddels overigens weer helemaal hersteld, zo laat de politie op Facebook weten.



Voorbijgangers zagen man liggen

Voorbijgangers zagen in augustus een man schijnbaar levenloos in een park liggen. Hij ademde nog wel. Toen Fieke en haar collega Charlotte poolshoogte namen, gaf hij Fieke volgens de politie uit het niets een kopstoot.



Ook schold hij de agent en haar collega uit en verzette hij zich hevig toen zij hem wilden helpen. Fieke brak daardoor haar pols.



Voorwaardelijke celstraf

Behalve de schadevergoeding die de man moet betalen, kreeg hij ook een voorwaardelijke celstraf van twee weken met een proeftijd van twee jaar. Dit ook voor een soortgelijke actie in september in Oss. Daar bespuugde en beledigde hij ook agenten.



De agent van de politie Gemert-Bakel en Laarbeek laat weten blij te zijn met de veroordeling van de man en het schadebedrag dat ze heeft gekregen. Nu haar pols helemaal hersteld is, kan ze er weer vol tegenaan.