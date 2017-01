Rijkswaterstaat licht noodoplossing stuw Grave toe tijdens infoavond

GRAVE - Rijkswaterstaat organiseert vrijdag een informatieavond over de oplossing voor de beschadigde stuw bij Grave. Tijdens de avond praat Rijkswaterstaat belanghebbenden bij over de consequenties van de gekozen oplossing, een tijdelijke dam.

Ook gaat Rijkswaterstaat in op de gevolgen van het weer stijgen van het water. De avond is bedoeld voor bijvoorbeeld schippers, ondernemers en bewoners van woonarken.

De bijeenkomst is vrijdag om halfacht in het stadhuis van Grave. Dinsdag is een begin gemaakt met het aanleggen van de tijdelijke dam.



Stuw vernield

Er kan al bijna twee weken niet gevaren worden op de Maas tussen Sambeek en Grave. De stuw werd vernield doordat een Duits binnenvaartschip er tegenaan botste.

De tijdelijke dam wordt ongeveer 5,60 meter hoog en dertig meter breed. Als het water op peil is, kan er weer worden gevaren tussen Sambeek en Grave.



