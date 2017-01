Bewoners en personeel ziek door norovirus in verzorgingshuis in Raamsdonksveer

RAAMSDONKSVEER - In het verzorgingshuis Het Hoge Veer in Raamsdonksveer heerst het norovirus. Er zijn sinds begin januari enkele tientallen bewoners en personeelsleden ziek geworden.

Het norovirus is een besmettelijke infectie en veroorzaakt een ontsteking aan de darmen. De klachten zijn onder meer overgeven, diarree en misselijkheid.



Op zijn retour

Door allerlei maatregelen die het verzorgingshuis in overleg met de GGD heeft genomen, is het virus op zijn retour. Momenteel zijn er volgens een woordvoerder nog tien mensen ziek. "Het personeel draagt monddoekjes, handschoenen en er wordt veel extra goed gereinigd, zoals deurknoppen en toiletten. Mensen die ziek zijn blijven op hun kamer tot de verschijnselen weg zijn", zo zegt de woordvoerder.



Er zijn niet alleen in het verpleeghuis mensen ziek, ook enkele bewoners van aanleunwoningen zijn besmet geraakt, zo vertelt de woordvoerder van Het Hoge Veer: "Het heerst ook in de wijk hebben we gehoord. Het is een intensieve periode voor ons personeel dat veel maatregelen moet nemen, maar ook voor de bewoners is het heftig. Gelukkig nemen de aantallen nu af."