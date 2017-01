15 tips over liquidatie Peter van der Linde in Breda

BREDA - De politie heeft in totaal 15 tips binnengekregen over de moord op Peter van der Linde in Breda. De meeste tips kwamen binnen nadat Opsporing Verzocht dinsdag aandacht besteedde aan de zaak. De meeste tips gaan over de uitgebrande Audi die in Bavel werd aangetroffen.

De politie vermoedt dat die auto gebruikt is bij de liquidatie. De tipgevers meldden dat ze de wagen vlak voor de moord hebben zien rijden of op een parkeerplaats zagen.



Info over slachtoffer

Een persoon heeft mogelijk voor of na de schietpartij wat gezien in de Lunetstraat en twee mensen kwamen met tips over het slachtoffer. De politie is onderzoekt alle informatie en is blij dat zoveel mensen reageren en hoopt dat er nog meer tips binnen komen. Er is nog niemand aangehouden voor de moord op Peter van der Linde.



