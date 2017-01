Sneeuw, vorst... begint het al te kriebelen? Tijd voor een goeie slijpbeurt!

DEN HOUT - Schaatsliefhebbers staan al te trappelen. Er is winterweer in aantocht, met strenge vorst in de nacht. Dan wil een ijsvloer wel groeien. Tijd om de schaatsen te checken want met botte doorlopers wordt het natuurlijk niets.

Verslaggever Willem-Jan Joachems kan niet wachten. Zijn laatste schaatservaring buiten dateert al weer uit januari 2013, op de bevroren Binnenschelde in Bergen op Zoom. Daarom haalde hij zijn noren van zolder, voor een goeie slijpbeurt. Het is nodig.





Slijperijen, waaronder ook schoenmakers, lijken het wat drukker te hebben de laatste dagen. In Den Hout kunnen ze er over meepraten. Corné, Toos en Wil Roelen hebben de handen vol. Wij brachten ze een bezoekje."Bot, erg bot", is de eerste reactie van Corné als hij de noren ziet. "We kijken vooral naar de ronding van de noor. Hij is nooit vlak. Goed geslepen betekent ook makkelijker sturen en meer stabiliteit", legt hij uit. Voor ijshockey- kunstschaatsen gelden weer andere normen.Je zou het niet zeggen met deze hoge temperaturen overdag van wel tien graden maar toch is het echt waar: De weerdiensten zijn er zeker van dat stevig winterweer in aantocht is Na wat wisselvallige dagen met sneeuw richting het weekend, daalt de temperatuur, draait de wind naar het noorden en stroomt koude lucht het land binnen. 's Nachts kan het fors afkoelen en dat is goed voor ijsbanen, vennetjes en opgespoten veldjes. Op grotere plassen, vaarten en rivieren duurt het langer tot er een betrouwbare ijslaag ligt.