Gerard de Rooy: 'Leuk dat ik nu echt voor de eindzege moet vechten'

SON - Gerard de Rooy ligt nog altijd op koers om (opnieuw) de Dakar Rally te winnen. In 2016 stond hij op de hoogste trede van het erepodium. Nu, met nog een halve week voor de boeg, staat De Rooy op de derde plaats.

De Rooy heeft de Russen Sotnikov en Nikolaev voor zich in het algemeen klassement. Sotnikov is koploper. Hij heeft een voorsprong van twee minuten en twintig seconden op De Rooy. Nikolaev verdedigt een voorsprong van 26 seconden op de Brabantse trucker.



"Ik vind het eerlijk gezegd wel leuk dat we zo dicht bij elkaar zitten", zei De Rooy woensdag voor de camera van Omroep Brabant. "Vorig jaar had ik twee uur voorsprong, dan rijd je niet prettig naar de finish."



"Je wil er ook het genot van hebben", vervolgt hij zijn verhaal. "Vorig jaar heb ik drie dagen gas gegeven. De rest van de dagen heb ik steeds een doos eieren achterin de truck gelegd. Het is gewoon leuk als je echt moet vechten voor de overwinning."



Er wordt woensdag niet gereden in de loodzware rally. De extreme weersomstandigheden gooiden roet in het eten.