Kerststal Sint Jan Den Bosch heeft al 100.000 bezoekers getrokken

DEN BOSCH - De vernieuwde kerststal in de Sint Jan Den Bosch heeft al tussen de tachtig en honderdduizend bezoekers getrokken. Hoewel de kerststal nog tot en met 29 januari te zien is, is de conclusie dat de samenwerking met de Efteling - die voornamelijk bestond uit adviezen over onder meer de opstelling - een succes was. Het was voor het eerst dat bij de bouw en ontwerp van de kerststal ontwerpers van de Efteling waren betrokken, maar minpuntjes zijn er ook te melden over die veel besproken samenwerking.

Volgens Frans Sluijter, coördinator van de kerststal, heeft de kerststal meer bezoekers getrokken door een betere presentatie van het verhaal, een beter lichtplan en het relatief gunstige weer. "We hebben heel veel positieve reacties gehad, iedereen kwam met een blij gevoel uit de kerststal." Sluijter blijft benadrukken dat de Efteling alleen maar adviezen heeft gegeven en dat de vrijwilligers de kerststal hebben gebouwd.



Afspraken zijn niet nagekomen

De samenwerking met de Efteling kwam echter niet op alle fronten goed uit de verf. "In de beginfase zijn er afspraken gemaakt dat ontwerpers van de Efteling bij de bouw zouden komen kijken om te dienen als vraagbak en voor aanvullende adviezen. Ondanks die afspraken hebben we nooit iemand gezien en dat vinden we wel heel erg jammer. De beloofde ondersteuning is er nooit gekomen." Op de vraag of de samenwerking voor herhaling vatbaar is houdt Sluijter de boot een beetje af. "Da's nog maar de vraag, een vraag die beantwoord gaat worden door het kerkbestuur."



De adviezen van de Efteling waren adviezen over een juiste belichting en adviezen over de opstelling van de dieren en figuren in de kerststal. "Wat we echt jammer vinden is dat ze de techniek om poppen te laten bewegen niet met ons wilden delen, dat is blijkbaar bedrijfsgeheim."



Jozef is stilgezet

De Bossche kerststal had dit jaar de primeur van een bewegende Jozef en Maria, een primeur die niet goed uitpakte. Bij het bewegen maakte Jozef zoveel krakende geluiden dat het leek alsof hij elk moment kreunend tot stilstand zou komen. "We hebben Jozef op een gegeven moment ook uitgezet", zegt Sluijter, die samen met zijn bouwploeg nu al terug kan kijken op een (toch) zeer geslaagde kerststal in de Sint Jan.