Eis voor poging tot doodslag op Helmonder: 8 jaar en TBS

HELMOND - Tegen een 27-jarige man uit Oirschot is woensdag in Den Bosch acht jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag op een 22-jarige Helmonder. Die werd in februari 2016 in een huis aan de Jan Stevensstraat in Helmond met zwaar hersenletsel gevonden. Een maand later werd de man uit Oirschot opgepakt voor betrokkenheid bij de zaak.

Dat gebeurde in Kerkrade. Volgens de politie was hij op de vlucht.



Spoor naar verdachte uit Oirschot

Nadat de zwaargewonde Helmonder werd gevonden, startte de recherche een onderzoek. Daarbij werden zoveel mogelijk getuigen en mensen in de buurt van het slachtoffer gehoord. Die verklaringen en de uitkomsten van sporenonderzoek brachten de politie op het spoor van de verdachte die woensdag terecht stond. Hij wordt ook verdacht van diefstal.



Over twee weken doet de rechter in Den Bosch uitspraak.