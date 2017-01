Slachtoffer gewelddadige overval Schaijk: 'Pas echt tevreden als de daders veroordeeld zijn'

SCHAIJK - Dinsdagochtend kreeg Dirk Kerseboom het te horen. Voor de gruwelijke overval op het chalet van zijn vriendin in Schaijk zijn twee Eindhovense broers opgepakt. Iedere dag wordt Dirk nog geconfronteerd met de gevolgen van die traumatische ervaring.

Kerseboom en zijn vriendin Agnes werden tijdens de overval op vakantiepark De Landerije zwaar mishandeld en zijn vriendin werd door de daders zelfs verkracht. Het hele vakantiehuis werd overhoop gehaald.



Onderzoek van de politie leverde destijds niets op, maar na nieuwe aanwijzingen werd het onderzoek heropend en ook in Bureau Brabant werd vorig jaar opnieuw aandacht besteed aan de overval. En nu zijn er dus twee verdachten aanhoudingen.



Vasthoudendheid

Kerseboom bleef contact houden met een rechercheur die op de zaak zat. En die rechercheur belde hem dinsdag op met het nieuws over de aanhouding. "Ik denk dat het vooral aan de vasthoudendheid van deze politieman is te danken, dat er nu toch een doorbraak is in de zaak."



'Iemand moet mij wel ontzettend haten'

Agnes en Dirk hadden destijds een LAT-relatie. Dirk was in het chalet van Agnes in Schaijk toen er werd aangebeld. Agnes ging naar de poort en toen ze die opendeed werd ze meteen overmeesterd en met een pistool tegen haar hoofd weer het chalet ingeduwd. En daar mishandelde de daders ook Bert. "Ik vraag mij nog altijd af waarom", zei Agnes eerder in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. "Iemand moet mij wel ontzettend haten, om zulk soort dingen te doen, die ze gedaan hebben."



Trauma

Agnes is enkele jaren geleden overleden aan de gevolgen van kanker. Ze was na de traumatische ervaring in 2009 nooit meer dezelfde. "Het was maar 1 procent van de vrouw die ze daarvoor was", zegt haar vriend Bert. "Ze werd in 2011 ongeneeslijk ziek. Of het door de stress kwam...?"



Ook Bert leeft nog steeds met de gevolgen van de overval. "Mijn bedrijf is er door failliet gegaan", zegt hij. Bert had een eenmanszaak in de IT. Hij loste computerproblemen op bij mensen thuis. "Na de overval durfde ik geen afspraken meer te maken met onbekende klanten die me benaderde. En dat heeft mijn bedrijf uiteindelijk de kop gekost." Het slachtoffer van de overval is nog altijd zonder werk en zit in de bijstand. "En dat is geen pretje".



Eerst zien, dan geloven

Of met de aanhouding van de twee Eindhovense broers de zaak echt is opgelost, daarover mag Bert van de politie niks zeggen. Hij realiseert zich dat met de aanhouding het boek voor hem nog niet gesloten is. "Ik ben pas echt tevreden als de daders van de overval veroordeeld zijn", zegt hij. En dat kan nog wel een hele tijd duren als de zaak al helemaal rond komt. "Eerst zien dan geloven."