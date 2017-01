'Ik wil graag de groeten doen aan mijn vrouw...', deelnemers Dakar missen thuisfront

SON - In de rubriek 'Groeten uit Dakar' hebben deelnemers aan de rally een boodschap voor het thuisfront. In de derde aflevering komen Jan Willem van Brakel en Paul van der Vleuten aan het woord.

Van Brakel is monteur bij het team van Van de Laar Racing. Hij doet de groeten aan zijn vriendin. Van der Vleuten doet de groeten aan zijn vrouw. Hij is tijdens deze Dakar als kok aan Team De Rooy verbonden.



Hieronder kun je de twee eerdere afleveringen van 'Groeten uit Dakar' bekijken.



