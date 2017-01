Massale vechtpartij in Tilburgs café: tweede verdachte aangehouden

TILBURG - De politie heeft dinsdag een tweede verdachte aangehouden in verband met de massale vechtpartij bij een café aan de Berkdijksestraat in Tilburg. Het gaat om een 30-jarige Tilburger. Hij zit vast voor verhoor.

Een derde verdachte in de zaak is bij de politie bekend. Hij wordt verzocht zich te melden. Eerder werd al een 32-jarige Tilburger opgepakt voor de vechtpartij.



Het incident gebeurde op zaterdagavond 19 november 2016. Er werd in en buiten het café gevochten door tientallen personen.