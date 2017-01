Tilburgse zou ex hebben neergestoken in Rotterdam

TILBURG - De politie pakte dinsdagmiddag een 21-jarige vrouw uit Tilburg op, omdat ze in een huis een Rotterdam een man zou hebben gestoken met een mes. Dat gebeurde aan de Palsterkamp in Rotterdam.

Een voorbijganger hoorde rond kwart voor vijf 's middags dat er werd gevochten in het huis. Agenten gingen kijken en vonden de 25-jarige bewoner van het huis met meerdere steekwonden. Hij zei dat hij gestoken was door de Tilburgse. De vrouw was al weg, maar de politie kon haar niet veel later aanhouden. De twee hadden vermoedelijk een relatie met elkaar.