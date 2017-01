De Bosch Parade voor 2017 wordt afgeblazen, te weinig budget

DEN BOSCH - De Bosch Parade van 2017 gaat niet door. Dat heeft het bestuur van de artistieke vaartocht door Den Bosch woensdag bekend gemaakt. Besloten is om de Bosch Parade voortaan om het jaar te houden; het budget dat de gemeente Den Bosch beschikbaar stelt, is niet voldoende om de Bosch Parade elk jaar te houden.

De gemeente Den Bosch wil in 2017 125.000 euro opzij leggen om drie evenementen uit het Jeroen Boschjaar overeind te houden: de Bosch Parade, het Boschrequiem en de Wereld van Bosch. In 2018, 2019 en 2020 zou daarvoor 175.000 euro beschikbaar zijjn.



Er is geld over

De drie evenementen werden tot nu toe betaald door de stichting Jeroen Bosch 500, de organisator van het Jeroen Boschjaar. Die stichting wordt dit jaar opgeheven. Waarschijnlijk is er na het sluiten van de boeken nog wel een batig saldo dat kan worden gebruikt voor de Bosch-evenementen én voor het Jeroen Boschhuis op de Markt in Den Bosch.





De Bosch Parade denkt dat de 125.000 euro voor dit jaar niet voldoende is om een complete Bosch Parade te organiseren. Daar komt bij dat de organisatie er moeite mee heeft om geld van sponsors en andere fondsen binnen ter halen omdat de gemeente Den Bosch pas aan het eind van 2016 duidelijk maakte dat er dit jaar geld voor een Bosch Parade zou komen. Het evenement kost per aflevering ongeveer drie ton.Het bestuur van de Bosch Parade heeft nu besloten om de Parade van 2017 over te slaan en het evenement vanaf volgend jaar om het jaar te houden. Bij de Bosch Parade varen ruim 25 door kunstenaars ontworpen vaartuigen door de stad. Aan het evenement wordt meegewerkt door een groot aantal uiteenlopende Bossche organisaties.