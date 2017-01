Vier vreemdelingen gevonden in vrachtwagen vol toetjes

OOSTERHOUT - Op de parkeerplaats bij tankstation Kalix Berna langs de A27 bij Oosterhout zijn woensdagochtend vier vreemdelingen aangetroffen in een vrachtwagen. Het gaat om twee Iraniërs en twee Irakezen.

De 47-jarige Poolse chauffeur was de parkeerplaats opgereden omdat hij gebonk hoorde vanuit de laadbak. De vier mannen (17, 26, 30 en 34) jaar vertelden op het bureau dat ze in Frankrijk stiekem in de vrachtwagen waren geklommen in de hoop Engeland te bereiken. Toen de jongste vreemdeling op zijn telefoon zag dat de chauffeur een andere route reed, begonnen ze lawaai te maken.



Het viertal gaat het Vreemdelingentraject in. Uit onderzoek bleek dat de 30-jarige Iraniër eerder al eens eerder in Nederland heeft verbleven en een terugkeerbesluit had gekregen.

De chauffeur werd in eerste instantie aangehouden voor mensensmokkel. Hij is weer vrijgelaten omdat hem niets te verwijten viel.

