Van Liverpool naar Willem II: 'Wonderkid' Dylan Ryan komt naar Tilburg

TILBURG - Willem II heeft zich woensdag versterkt met de zestienjarige Dylan Ryan. De Australische verdediger maakte het afgelopen jaar deel uit van de voetbalacademie van Liverpool. Ryan tekende een contract tot medio 2020.

Ryan speelde sinds begin 2016 voor Liverpool. In Engeland merkte hij dat doorbreken niet makkelijk is, Nederland trok zijn aandacht. Tijdens een tiendaagse stage bij Willem II maakte hij indruk, het resulteerde in zijn eerste profcontract.



Ryan, die naast de Australische nationaliteit ook over een Spaans paspoort beschikt, maakte tijdens de tiendaagse oefenperiode indruk op onder meer technisch manager Joris Mathijsen. De voormalig prof speelde vroeger op dezelfde positie als Ryan. "Maar hij is nu verder dan ik was op die leeftijd."De tiener maakte niet alleen indruk op Mathijsen, hij staat ook op de website 'Football Wonderkids'. Op de website is een lijst met de wonderkinderen van het mondiale voetbal te vinden.