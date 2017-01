Maurik van den Heuvel baalt van organisatie Dakar: 'Dit is het regenseizoen!'

BOEKEL - Maurik van den Heuvel vindt dat de organisatie van de Dakar Rally de hand in eigen boezem moet steken. De trucker uit Boekel baalt dat er woensdag opnieuw een etappe werd afgelast. "Ik hoor dat dit in Zuid-Amerika het regenseizoen is. Dan weet ik niet of we hier wel op de goede plek zitten."

"Bijna alle etappes zijn ingekort of afgelast", zegt Van den Heuvel. "Dat is gewoon niet goed. Vandaag moeten we ook weer 600 kilometer over de weg rijden, na de volgende etappeplaats."



Hij vervolgt: "Voor ons als truckers valt het dan nog wel mee. We zitten met z’n drieën in de truck en kunnen gezellig naar muziek luisteren en met elkaar kletsen. Maar ik sprak net een motorrijder. Hij kan vandaag met een regenpakje aan die hele afstand in z’n eentje afleggen."Henk van Leuven, manager van Team De Rooy, weet dat er onder diverse rijders kritiek is op de organisatie van de Rally. "Ik hoor mensen zeggen dat dit te voorkomen was geweest. Je weet dat de eerste twee maanden van het jaar hier regenachtig zijn. Maar van de andere kant: Dakar is een uitdagende rally. Die moet gewoon zwaar zijn voor iedereen. En daar hoort dit ook bij."Kees Koolen, de quadrijder uit Bergeijk, heeft geen zin om met een beschuldigende vinger naar iemand te wijzen. "Dat heeft geen enkele zin. Dit is overmacht. Hier kan niemand toch iets aan doen?"Het is nog niet zeker of er donderdag wel weer gereden wordt in de Dakar Rally. Daarover wordt op een later moment een definitief besluit genomen.