Gemeente geeft hele buurt waarschuwing: 'Ze scheiden hun afval verkeerd'

TILBURG - Afval scheiden is een kunst, dat weten ze ook in de Tilburgse wijk de Reeshof. Sinds ruim een jaar moeten de inwoners van Tilburg, plastic, groen, papier en restafval apart in zamelen. Wie dat niet goed doet krijgt eerst een aantal waarschuwingen en dan een boete. In de Reeshof is vandaag de ambtenaar die zijn medebewoners moet controleren wel heel ijverig geweest. Hij heeft zowat iedereen in de buurt die zijn vuilnis heeft buiten gezet, een waarschuwing gegeven.

Fotograaf en bewoner van de Distelbergstraat Andy Smulders heeft het op foto vastgelegd en in de Facebookgroep Heel Tilburg in een groep gedeeld. Op het bericht werd al 175 keer gereageerd. Mensen zijn bang dat de waarschuwing de volgende keer een boete wordt. Smulders zelf heeft de gemeente gevraagd om bewijs over het verkeerd scheiden in zijn afval bak. Maar volgens Smulders kwam de gemeente met een foto van een vuilcontainer die niet van hem is.



Slechter gescheiden

Woordvoerder Daelman van de gemeente Tilburg zegt dat er in de betreffende buurt echt veel slechter vuilnis gescheiden wordt dan in andere Tilburgse buurten. Volgens de afvalinspecteurs ligt dat misschien aan het feit dat er daar al een hele tijd niet gecontroleerd is. Daar worden mensen makkelijk van volgens Daelman.



Rest doet het beter

In de rest van Tilburg gaat het steeds beter met het afval scheiden. Werden er in 2015 nog 60 boetes uitgedeeld, Vorig jaar waren het er maar 18. Je krijgt niet zomaar een boete, eerst moet je een gele, oranje en rode kaart verzameld hebben. In de wijk rondom de Distelbergstraat hebben ze dus nog even, want iedereen kreeg woensdag een gele kaart.