Auto rijdt hard in op vrachtwagen in Veghel

VEGHEL - Een man is met zijn auto woensdagavond in Veghel hard achterop een stilstaande vrachtwagen ingereden. De man is door de ambulance afgevoerd en heeft vermoedelijk zijn sleutelbeen gebroken.

Op rijksweg N279 kwam de man in de auto te laat achter dat hij moest remmen en kwam zo tussen de vrachtwagen en de vangrails klem te zitten. De auto is aan de linkerkant volledig opengescheurd.